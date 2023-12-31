Menu
Umnee, chem ya season 1 watch online

Umnee, chem ya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Umnee, chem ya Seasons Season 1
Umnee, chem ya 16+
Title Сезон 1
Season premiere 31 December 2023
Production year 2023
Number of episodes 5
Runtime 2 hours 5 minutes
"Umnee, chem ya" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Умнее, чем я» главным героем этой истории становится парень по имени Вася. Долгое время он вел праздный образ жизни и жил на средства своего отца. Однако в какой-то момент тот решил перекрыть взбалмошному сыну кислород. Теперь мажору приходится искать работу. Он устраивается в банк, где работает его возлюбленная. Но из-за случайного происшествия сознание Васи перемещается в его гаджет, а в его тело проникает «сознание» сетевого помощника. Отныне героям — избалованному юноше и мобильному приложению — нужно вместе отправиться на собеседование, наладить отношения с возлюбленной и помириться с отцом.

Series rating

5.8
Rate 12 votes
6 IMDb

"Umnee, chem ya" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
31 December 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
7 January 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 January 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
21 January 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
28 January 2024
