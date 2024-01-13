В 1-м сезоне шоу «Экстрасенсы. Реванш» появится ведущий проекта с 8-го сезона по настоящее время Марат Башаров. Участниками станут уже известные зрителям маги, ведуньи и другие представители уникальных профессий, обладающие сверхъестественными способностями. Героям предстоит найти людей, соответствующих определенным параметрам, например, показать, кто из находящихся перед ними мужчин является военнослужащим, кто отбывал наказание в тюрьме, не имеет образования и так далее. Кроме того, экстрасенсы будут работать с людьми, которые столкнулись с тяжелыми событиями в жизни и обратились в шоу за помощью.