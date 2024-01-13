Menu
Ekstrasensy. Revansh (2024), season 1

Ekstrasensy. Revansh 16+
Title Сезон 1
Season premiere 13 January 2024
Production year 2024
Number of episodes 9
Runtime 13 hours 30 minutes
"Ekstrasensy. Revansh" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Экстрасенсы. Реванш» появится ведущий проекта с 8-го сезона по настоящее время Марат Башаров. Участниками станут уже известные зрителям маги, ведуньи и другие представители уникальных профессий, обладающие сверхъестественными способностями. Героям предстоит найти людей, соответствующих определенным параметрам, например, показать, кто из находящихся перед ними мужчин является военнослужащим, кто отбывал наказание в тюрьме, не имеет образования и так далее. Кроме того, экстрасенсы будут работать с людьми, которые столкнулись с тяжелыми событиями в жизни и обратились в шоу за помощью.

TV Show rating

4.4
Rate 13 votes
4.7 IMDb

Ekstrasensy. Revansh List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Выпуск 1
Season 1 Episode 1
13 January 2024
Выпуск 2
Season 1 Episode 2
20 January 2024
Выпуск 3
Season 1 Episode 3
27 January 2024
Выпуск 4
Season 1 Episode 4
3 February 2024
Выпуск 5
Season 1 Episode 5
10 February 2024
Выпуск 6
Season 1 Episode 6
17 February 2024
Выпуск 8
Season 1 Episode 8
2 March 2024
Выпуск 9
Season 1 Episode 9
9 March 2024
Выпуск 10
Season 1 Episode 10
16 March 2024
