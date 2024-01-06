Menu
Solo Leveling 2024, season 1

Solo Leveling season 1 poster
Ore dake Level Up na Ken
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 January 2024
Production year 2024
Number of episodes 12
Runtime 6 hours 0 minute
"Solo Leveling" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Поднятие уровня в одиночку» история началась около десяти лет назад, когда начали появляться ворота, связывающие человеческий мир с другим измерением, что привело к росту охотников, которые пересекали эти ворота, чтобы сражаться с волшебными чудищами внутри. Однажды в мире талантливых охотников и монстров появился довольно слабый охотник по имени Сун Джинву. Однажды он получил необычайные способности благодаря загадочной программе. Это позволило герою стать одним из сильнейших охотников и покорить даже самые опасные подземелья. Джинву продолжает подниматься на новые уровни...

Series rating

9.2
Rate 150 votes
8.5 IMDb

Solo Leveling List of episodes

Episode 1
Episode 1
6 January 2024
Episode 2
Episode 2
13 January 2024
Episode 3
Episode 3
20 January 2024
Episode 4
Episode 4
27 January 2024
Episode 5
Episode 5
3 February 2024
Episode 6
Episode 6
10 February 2024
Episode 7
Episode 7
17 February 2024
Episode 8
Episode 8
2 March 2024
Episode 9
Episode 9
9 March 2024
Episode 10
Episode 10
16 March 2024
Episode 11
Episode 11
23 March 2024
Episode 12
Episode 12
30 March 2024
