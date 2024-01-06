В 1-м сезоне сериала «Поднятие уровня в одиночку» история началась около десяти лет назад, когда начали появляться ворота, связывающие человеческий мир с другим измерением, что привело к росту охотников, которые пересекали эти ворота, чтобы сражаться с волшебными чудищами внутри. Однажды в мире талантливых охотников и монстров появился довольно слабый охотник по имени Сун Джинву. Однажды он получил необычайные способности благодаря загадочной программе. Это позволило герою стать одним из сильнейших охотников и покорить даже самые опасные подземелья. Джинву продолжает подниматься на новые уровни...