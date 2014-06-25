Menu
Jo-seon chong-jab-i
18+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
25 June 2014
Production year
2014
Number of episodes
22
Runtime
29 hours 20 minutes
Series rating
0.0
Rate
0
vote
6.9
IMDb
"Gunman in Joseon" season 1 list of episodes.
Season 1
Episode 1
Season 1
Episode 1
25 June 2014
Episode 2
Season 1
Episode 2
26 June 2014
Episode 3
Season 1
Episode 3
2 July 2014
Episode 4
Season 1
Episode 4
3 July 2014
Episode 5
Season 1
Episode 5
9 July 2014
Episode 6
Season 1
Episode 6
10 July 2014
Episode 7
Season 1
Episode 7
16 July 2014
Episode 8
Season 1
Episode 8
17 July 2014
Episode 9
Season 1
Episode 9
23 July 2014
Episode 10
Season 1
Episode 10
24 July 2014
Episode 11
Season 1
Episode 11
30 July 2014
Episode 12
Season 1
Episode 12
31 July 2014
Episode 13
Season 1
Episode 13
6 August 2014
Episode 14
Season 1
Episode 14
7 August 2014
Episode 15
Season 1
Episode 15
13 August 2014
Episode 16
Season 1
Episode 16
14 August 2014
Episode 17
Season 1
Episode 17
20 August 2014
Episode 18
Season 1
Episode 18
21 August 2014
Episode 19
Season 1
Episode 19
27 August 2014
Episode 20
Season 1
Episode 20
28 August 2014
Episode 21
Season 1
Episode 21
3 September 2014
Episode 22
Season 1
Episode 22
4 September 2014
