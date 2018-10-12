Menu
Russian
Entrepreneurial Age season 1

Entrepreneurial Age season 1 poster
Entrepreneurial Age

Chuang ye shi dai 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 12 October 2018
Production year 2018
Number of episodes 54
Runtime 40 hours 30 minutes
"Entrepreneurial Age" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Время предпринимателей» в центре событий оказывается разработчик Го Синь Нянь. Он сумел создать приложение, конвертирующее слова в голосовое сообщение до отправления адресату. Инновационную технологию захотели получить многие, а Го оказался эмоционально не готов к суровой конкуренции в сфере программного обеспечения. Пройдет много времени до того, как он адаптируется к новым условиям. В этом молодому предпринимателю помогут его преданные друзья, которые будут с ним до конца, и девушка по имени На Лан, занимающаяся анализом этой отрасли. Вскоре Го Синь Нянь влюбляется в нее.

5.9 IMDb
"Entrepreneurial Age" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
12 October 2018
Episode 2
Season 1 Episode 2
12 October 2018
Episode 3
Season 1 Episode 3
13 October 2018
Episode 4
Season 1 Episode 4
14 October 2018
Episode 5
Season 1 Episode 5
14 October 2018
Episode 6
Season 1 Episode 6
15 October 2018
Episode 7
Season 1 Episode 7
15 October 2018
Episode 8
Season 1 Episode 8
16 October 2018
Episode 9
Season 1 Episode 9
16 October 2018
Episode 10
Season 1 Episode 10
17 October 2018
Episode 11
Season 1 Episode 11
17 October 2018
Episode 12
Season 1 Episode 12
18 October 2018
Episode 13
Season 1 Episode 13
18 October 2018
Episode 14
Season 1 Episode 14
19 October 2018
Episode 15
Season 1 Episode 15
19 October 2018
Episode 16
Season 1 Episode 16
20 October 2018
Episode 17
Season 1 Episode 17
21 October 2018
Episode 18
Season 1 Episode 18
21 October 2018
Episode 19
Season 1 Episode 19
22 October 2018
Episode 20
Season 1 Episode 20
22 October 2018
Episode 21
Season 1 Episode 21
23 October 2018
Episode 22
Season 1 Episode 22
23 October 2018
Episode 23
Season 1 Episode 23
24 October 2018
Episode 24
Season 1 Episode 24
24 October 2018
Episode 25
Season 1 Episode 25
25 October 2018
Episode 26
Season 1 Episode 26
25 October 2018
Episode 27
Season 1 Episode 27
26 October 2018
Episode 28
Season 1 Episode 28
26 October 2018
Episode 29
Season 1 Episode 29
27 October 2018
Episode 30
Season 1 Episode 30
28 October 2018
Episode 31
Season 1 Episode 31
28 October 2018
Episode 32
Season 1 Episode 32
29 October 2018
Episode 33
Season 1 Episode 33
29 October 2018
Episode 34
Season 1 Episode 34
30 October 2018
Episode 35
Season 1 Episode 35
30 October 2018
Episode 36
Season 1 Episode 36
31 October 2018
Episode 37
Season 1 Episode 37
31 October 2018
Episode 38
Season 1 Episode 38
1 November 2018
Episode 39
Season 1 Episode 39
1 November 2018
Episode 40
Season 1 Episode 40
2 November 2018
Episode 41
Season 1 Episode 41
2 November 2018
Episode 42
Season 1 Episode 42
3 November 2018
Episode 43
Season 1 Episode 43
3 November 2018
Episode 44
Season 1 Episode 44
4 November 2018
Episode 45
Season 1 Episode 45
5 November 2018
Episode 46
Season 1 Episode 46
5 November 2018
Episode 47
Season 1 Episode 47
6 November 2018
Episode 48
Season 1 Episode 48
6 November 2018
Episode 49
Season 1 Episode 49
7 November 2018
Episode 50
Season 1 Episode 50
7 November 2018
Episode 51
Season 1 Episode 51
8 November 2018
Episode 52
Season 1 Episode 52
8 November 2018
Episode 53
Season 1 Episode 53
9 November 2018
Episode 54
Season 1 Episode 54
11 November 2018
TV series release schedule
