В 1-м сезоне сериала «Время предпринимателей» в центре событий оказывается разработчик Го Синь Нянь. Он сумел создать приложение, конвертирующее слова в голосовое сообщение до отправления адресату. Инновационную технологию захотели получить многие, а Го оказался эмоционально не готов к суровой конкуренции в сфере программного обеспечения. Пройдет много времени до того, как он адаптируется к новым условиям. В этом молодому предпринимателю помогут его преданные друзья, которые будут с ним до конца, и девушка по имени На Лан, занимающаяся анализом этой отрасли. Вскоре Го Синь Нянь влюбляется в нее.