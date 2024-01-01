В 1-м сезоне сериала «Как друзья Захара женили» главным героем этой истории является обычный краснодарский юноша по имени Захар. Он полюбил привлекательную девушку Алену, которую решил взять в жены. Свадебное торжество должно было пройти в скором времени, но невеста неожиданно ошарашила жениха своим заявлением. Она сказала, что Захар ей не подходит. Вместе с близкими друзьями, у которых на личном фронте тоже ничего не складывается, Захар решает разобраться, почему Алена стала такой категоричной и отказалась от него. В компании появляется парень Женя, который готов научить кубанских хлопцев уму-разуму.