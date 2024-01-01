Menu
Kak druzya Zahara zhenili season 1 watch online

Kak druzya Zahara zhenili season 1 poster
Kak druzya Zahara zhenili 18+
Title Сезон 1
Season premiere 1 January 2024
Production year 2024
Number of episodes 16
Runtime 6 hours 24 minutes
"Kak druzya Zahara zhenili" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Как друзья Захара женили» главным героем этой истории является обычный краснодарский юноша по имени Захар. Он полюбил привлекательную девушку Алену, которую решил взять в жены. Свадебное торжество должно было пройти в скором времени, но невеста неожиданно ошарашила жениха своим заявлением. Она сказала, что Захар ей не подходит. Вместе с близкими друзьями, у которых на личном фронте тоже ничего не складывается, Захар решает разобраться, почему Алена стала такой категоричной и отказалась от него. В компании появляется парень Женя, который готов научить кубанских хлопцев уму-разуму.

Series rating

0.0
6.1 IMDb
"Kak druzya Zahara zhenili" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 January 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 January 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
2 January 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
2 January 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
3 January 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
3 January 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
9 January 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
9 January 2024
Серия 9
Season 1 Episode 9
16 January 2024
Серия 10
Season 1 Episode 10
16 January 2024
Серия 11
Season 1 Episode 11
23 January 2024
Серия 12
Season 1 Episode 12
23 January 2024
Серия 13
Season 1 Episode 13
30 January 2024
Серия 14
Season 1 Episode 14
30 January 2024
Серия 15
Season 1 Episode 15
6 February 2024
Серия 16
Season 1 Episode 16
6 February 2024
