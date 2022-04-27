Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
The Wind Blows From Longxi season 1 watch online
Seasons
Season 1
Feng Qi Longxi
16+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
27 April 2022
Production year
2022
Number of episodes
24
Runtime
18 hours 0 minute
Series rating
0.0
Rate
0
vote
8
IMDb
Write review
"The Wind Blows From Longxi" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1
Episode 1
27 April 2022
Episode 2
Season 1
Episode 2
27 April 2022
Episode 3
Season 1
Episode 3
27 April 2022
Episode 4
Season 1
Episode 4
27 April 2022
Episode 5
Season 1
Episode 5
28 April 2022
Episode 6
Season 1
Episode 6
28 April 2022
Episode 7
Season 1
Episode 7
29 April 2022
Episode 8
Season 1
Episode 8
29 April 2022
Episode 9
Season 1
Episode 9
30 April 2022
Episode 10
Season 1
Episode 10
30 April 2022
Episode 11
Season 1
Episode 11
1 May 2022
Episode 12
Season 1
Episode 12
1 May 2022
Episode 13
Season 1
Episode 13
2 May 2022
Episode 14
Season 1
Episode 14
2 May 2022
Episode 15
Season 1
Episode 15
3 May 2022
Episode 16
Season 1
Episode 16
3 May 2022
Episode 17
Season 1
Episode 17
4 May 2022
Episode 18
Season 1
Episode 18
4 May 2022
Episode 19
Season 1
Episode 19
5 May 2022
Episode 20
Season 1
Episode 20
5 May 2022
Episode 21
Season 1
Episode 21
6 May 2022
Episode 22
Season 1
Episode 22
6 May 2022
Episode 23
Season 1
Episode 23
7 May 2022
Episode 24
Season 1
Episode 24
7 May 2022
