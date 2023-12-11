Menu
Los Farad 2023, season 1

Los Farad season 1 poster
Los Farad
Season premiere 11 December 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 0 minute

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.9 IMDb
Write review
Los Farad List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
11 December 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
11 December 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
11 December 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
11 December 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
11 December 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
11 December 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
11 December 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
11 December 2023
TV series release schedule
