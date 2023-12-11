Menu
The Last Immortal 2023 - 2024, season 1

The Last Immortal season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Last Immortal Seasons Season 1
The Last Immortal
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 11 December 2023
Production year 2023
Number of episodes 40
Runtime 30 hours 0 minute

Series rating

7.1
Rate 11 votes
7.2 IMDb

The Last Immortal List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
11 December 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
11 December 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
11 December 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
11 December 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
12 December 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
12 December 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
13 December 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
13 December 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
14 December 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
14 December 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
15 December 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
15 December 2023
Episode 13
Season 1 Episode 13
16 December 2023
Episode 14
Season 1 Episode 14
17 December 2023
Episode 15
Season 1 Episode 15
18 December 2023
Episode 16
Season 1 Episode 16
18 December 2023
Episode 17
Season 1 Episode 17
19 December 2023
Episode 18
Season 1 Episode 18
19 December 2023
Episode 19
Season 1 Episode 19
20 December 2023
Episode 20
Season 1 Episode 20
21 December 2023
Episode 21
Season 1 Episode 21
25 December 2023
Episode 22
Season 1 Episode 22
25 December 2023
Episode 23
Season 1 Episode 23
26 December 2023
Episode 24
Season 1 Episode 24
26 December 2023
Episode 25
Season 1 Episode 25
27 December 2023
Episode 26
Season 1 Episode 26
27 December 2023
Episode 27
Season 1 Episode 27
28 December 2023
Episode 28
Season 1 Episode 28
1 January 2024
Episode 29
Season 1 Episode 29
1 January 2024
Episode 30
Season 1 Episode 30
2 January 2024
Episode 31
Season 1 Episode 31
2 January 2024
Episode 32
Season 1 Episode 32
3 January 2024
Episode 33
Season 1 Episode 33
3 January 2024
Episode 34
Season 1 Episode 34
4 January 2024
Episode 35
Season 1 Episode 35
4 January 2024
Episode 36
Season 1 Episode 36
4 January 2024
Episode 37
Season 1 Episode 37
4 January 2024
Episode 38
Season 1 Episode 38
4 January 2024
Episode 39
Season 1 Episode 39
4 January 2024
Episode 40
Season 1 Episode 40
4 January 2024
TV series release schedule
