В 1-м сезоне сериала «Чосонский психиатр» главный герой случайно оказывается впутан в заговор против королевской семьи Чосон. Се Ен работает врачом при юном принце. Он спасает наследника империи от приступов волнения и помогает ему бороться с внутренними демонами. Заслуги Се видит и отец юноши – нынешний правитель государства. Он делает психиатра королевским приближенным и дает ему почетный медицинский титул «Божественная игла». Однако некто пользуется такой благосклонностью короля и подставляет Се. Когда правителя находят отравленным, подозрения падают на допущенного в его комнаты Се Ена.