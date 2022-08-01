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Poong, the Joseon Psychiatrist season 1 watch online

Poong, the Joseon Psychiatrist season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Poong, the Joseon Psychiatrist Seasons Season 1
Poong, the Joseon Psychiatrist
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 12
Runtime 12 hours 0 minute
"Poong, the Joseon Psychiatrist" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Чосонский психиатр» главный герой случайно оказывается впутан в заговор против королевской семьи Чосон. Се Ен работает врачом при юном принце. Он спасает наследника империи от приступов волнения и помогает ему бороться с внутренними демонами. Заслуги Се видит и отец юноши – нынешний правитель государства. Он делает психиатра королевским приближенным и дает ему почетный медицинский титул «Божественная игла». Однако некто пользуется такой благосклонностью короля и подставляет Се. Когда правителя находят отравленным, подозрения падают на допущенного в его комнаты Се Ена.

Series rating

7.1
Rate 11 votes
7.2 IMDb

"Poong, the Joseon Psychiatrist" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
1 August 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
2 August 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
8 August 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
9 August 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
15 August 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
16 August 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
22 August 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
23 August 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
29 August 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
30 August 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
5 September 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
6 September 2022
TV series release schedule
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