Luck 2012, season 1

Luck 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 29 January 2012
Production year 2012
Number of episodes 9
Runtime 7 hours 48 minutes
В 1-м сезоне сериала «Фарт» мошенник Честер Бернштейн по кличке Умник освобождается из тюрьмы и собирается вновь провернуть аферу, на сей раз на лошадиных скачках. Его шофер Гас превращается в подставного владельца ирландского скакуна, которого тренирует Туро Эскаланте. Умник длительное время следит за карьерой этого весьма успешного тренера. Он знакомится со своим бывшим подельником Ником Диросси, чтобы вместе решить, как начать контролировать ипподром, внедрив туда игорные заведения. Спустя некоторое время становится ясно, что главная цель Бернштейна состоит в том, чтобы отомстить людям, которые его посадили. 

7.2
7.4 IMDb

Season 1
Pilot
Season 1 Episode 1
29 January 2012
Ace Meets with a Potential Investor
Season 1 Episode 2
5 February 2012
Ace Meets with a Talented Whiz Kid
Season 1 Episode 3
12 February 2012
Ace Meets with a Colleague
Season 1 Episode 4
19 February 2012
Ace Forces Escalante to Swap Jockeys
Season 1 Episode 5
26 February 2012
Ace Pitches a Deal
Season 1 Episode 6
4 March 2012
Ace and Claire Tour a Horse Farm
Season 1 Episode 7
11 March 2012
Ace Counters Smythe's Move with His Own
Season 1 Episode 8
18 March 2012
Two Prized Colts Go Head-to-Head
Season 1 Episode 9
25 March 2012
