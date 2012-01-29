В 1-м сезоне сериала «Фарт» мошенник Честер Бернштейн по кличке Умник освобождается из тюрьмы и собирается вновь провернуть аферу, на сей раз на лошадиных скачках. Его шофер Гас превращается в подставного владельца ирландского скакуна, которого тренирует Туро Эскаланте. Умник длительное время следит за карьерой этого весьма успешного тренера. Он знакомится со своим бывшим подельником Ником Диросси, чтобы вместе решить, как начать контролировать ипподром, внедрив туда игорные заведения. Спустя некоторое время становится ясно, что главная цель Бернштейна состоит в том, чтобы отомстить людям, которые его посадили.