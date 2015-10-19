Menu
Kolobanga. Tolko dlya polzovatelej interneta season 1 watch online

Kinoafisha TV Shows Kolobanga. Tolko dlya polzovatelej interneta Seasons Season 1
Kolobanga. Tolko dlya polzovatelej interneta 6+
Title Сезон 1
Season premiere 19 October 2015
Production year 2015
Number of episodes 26
Runtime 5 hours 38 minutes
"Kolobanga. Tolko dlya polzovatelej interneta" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Колобанга. Только для пользователей интернета» центральными персонажами этой истории стали смайлы-колобки. Исключение составляют герои Скрытый файл, Трафик, Курсор, часть инопланетян, плоскатики, Почтовая улитка, сотрудники Антивируса и техподдержки, Битый пиксель, баги, лаги и вирусы. Колобок — самый смелый и амбициозный герой с задатками супергероя. Хотя порой его решения бывают весьма скоропалительными. Потому возле него всегда находятся преданные друзья, у которых чаще всего готов план Б. Героев ожидает много захватывающих приключений в стране, где постоянно что-нибудь происходит.

Series rating

6.9
Rate 11 votes
7.1 IMDb

"Kolobanga. Tolko dlya polzovatelej interneta" season 1 list of episodes.

Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
19 October 2015
Серия 2
Season 1 Episode 2
20 October 2015
Серия 3
Season 1 Episode 3
22 October 2015
Серия 4
Season 1 Episode 4
23 October 2015
Серия 5
Season 1 Episode 5
26 October 2015
Серия 6
Season 1 Episode 6
27 October 2015
Серия 7
Season 1 Episode 7
28 October 2015
Серия 8
Season 1 Episode 8
29 October 2015
Серия 9
Season 1 Episode 9
30 October 2015
Серия 10
Season 1 Episode 10
30 October 2015
Серия 11
Season 1 Episode 11
29 September 2016
Серия 12
Season 1 Episode 12
29 September 2016
Серия 13
Season 1 Episode 13
19 October 2015
Серия 14
Season 1 Episode 14
19 October 2015
Серия 15
Season 1 Episode 15
19 October 2015
Серия 16
Season 1 Episode 16
19 October 2015
Серия 17
Season 1 Episode 17
19 October 2015
Серия 18
Season 1 Episode 18
19 October 2015
Серия 19
Season 1 Episode 19
19 October 2015
Серия 20
Season 1 Episode 20
19 October 2015
Серия 21
Season 1 Episode 21
19 October 2015
Серия 22
Season 1 Episode 22
19 October 2015
Серия 23
Season 1 Episode 23
19 October 2015
Серия 24
Season 1 Episode 24
19 October 2015
Серия 25
Season 1 Episode 25
19 October 2015
Серия 26
Season 1 Episode 26
19 October 2015
