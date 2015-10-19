В 1-м сезоне сериала «Колобанга. Только для пользователей интернета» центральными персонажами этой истории стали смайлы-колобки. Исключение составляют герои Скрытый файл, Трафик, Курсор, часть инопланетян, плоскатики, Почтовая улитка, сотрудники Антивируса и техподдержки, Битый пиксель, баги, лаги и вирусы. Колобок — самый смелый и амбициозный герой с задатками супергероя. Хотя порой его решения бывают весьма скоропалительными. Потому возле него всегда находятся преданные друзья, у которых чаще всего готов план Б. Героев ожидает много захватывающих приключений в стране, где постоянно что-нибудь происходит.