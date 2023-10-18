Menu
Che serdce betsya gromche 2023, season 1

Che serdce betsya gromche season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Che serdce betsya gromche Seasons Season 1

Che serdce betsya gromche 12+
Title Сезон 1
Season premiere 18 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 24 minutes
"Che serdce betsya gromche" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Чье сердце бьется громче» операторы со своими камерами проследуют за популярным российским актером Сергеем Безруковым в его обычный рабочий день. Постановщиком многосерийного документального проекта стала Анна Матисон, жена Сергея, съемочная команда снимала даже там, куда обычно им доступа нет, — репетиции театральных постановок, персональные тренинги актеров и мир закулисья во время съемок кино. Вместе с Сергеем Витальевичем операторы передвигались с одной площадки на другую, после — в репетиционный зал, из кулис — на сцену, а далее — во ВГИК. Занятия с молодыми актерами — и в путь: гастроли, новые города, публика…

"Che serdce betsya gromche" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
18 October 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
18 October 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
18 October 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
18 October 2023
