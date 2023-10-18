В 1-м сезоне сериала «Чье сердце бьется громче» операторы со своими камерами проследуют за популярным российским актером Сергеем Безруковым в его обычный рабочий день. Постановщиком многосерийного документального проекта стала Анна Матисон, жена Сергея, съемочная команда снимала даже там, куда обычно им доступа нет, — репетиции театральных постановок, персональные тренинги актеров и мир закулисья во время съемок кино. Вместе с Сергеем Витальевичем операторы передвигались с одной площадки на другую, после — в репетиционный зал, из кулис — на сцену, а далее — во ВГИК. Занятия с молодыми актерами — и в путь: гастроли, новые города, публика…