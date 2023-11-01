Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Moon in the Day 2023, season 1
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Kinoafisha
TV Shows
Moon in the Day
Seasons
Season 1
Moon in the Day
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
1 November 2023
Production year
2023
Number of episodes
14
Runtime
16 hours 20 minutes
Series rating
0.0
Rate
0
vote
7.1
IMDb
Write review
Moon in the Day List of episodes
TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1
Episode 1
1 November 2023
Episode 2
Season 1
Episode 2
2 November 2023
Episode 3
Season 1
Episode 3
8 November 2023
Episode 4
Season 1
Episode 4
9 November 2023
Episode 5
Season 1
Episode 5
15 November 2023
Episode 6
Season 1
Episode 6
16 November 2023
Episode 7
Season 1
Episode 7
22 November 2023
Episode 8
Season 1
Episode 8
23 November 2023
Episode 9
Season 1
Episode 9
29 November 2023
Episode 10
Season 1
Episode 10
30 November 2023
Episode 11
Season 1
Episode 11
6 December 2023
Episode 12
Season 1
Episode 12
7 December 2023
Episode 13
Season 1
Episode 13
13 December 2023
Episode 14
Season 1
Episode 14
14 December 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree