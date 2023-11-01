Menu
Moon in the Day 2023, season 1

Moon in the Day season 1 poster
Moon in the Day
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 1 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 14
Runtime 16 hours 20 minutes

Moon in the Day List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
1 November 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
2 November 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
8 November 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
9 November 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
15 November 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
16 November 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
22 November 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
23 November 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
29 November 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
30 November 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
6 December 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
7 December 2023
Episode 13
Season 1 Episode 13
13 December 2023
Episode 14
Season 1 Episode 14
14 December 2023
