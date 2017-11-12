В 1-м сезоне сериала «Говардс-Энд» представительница буржуазной семьи Шлегель отправляется в гости в особняк Говардс-Энд. Там у нее начинаются романтические отношения с сыном циничного расчетливого капиталиста по имени Уилкокс. Пол предлагает девушке руку и сердце, и Хелен спешит рассказать своим близким об этом. Она отправляет им телеграмму о том, что теперь обручена. Однако родные Хелен взволнованы новостью. Тетка Хелен, Джули, торопится в деревню. На вокзале она сталкивается с другим сыном Уилкокса. Шлегель думает о своем будущем, которое кажется ей весьма неопределенным, ведь скоро их выселят из дома.