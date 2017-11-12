Menu
Russian
Howards End 2017, season 1

Howards End 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 12 November 2017
Production year 2017
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute
"Howards End" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Говардс-Энд» представительница буржуазной семьи Шлегель отправляется в гости в особняк Говардс-Энд. Там у нее начинаются романтические отношения с сыном циничного расчетливого капиталиста по имени Уилкокс. Пол предлагает девушке руку и сердце, и Хелен спешит рассказать своим близким об этом. Она отправляет им телеграмму о том, что теперь обручена. Однако родные Хелен взволнованы новостью. Тетка Хелен, Джули, торопится в деревню. На вокзале она сталкивается с другим сыном Уилкокса. Шлегель думает о своем будущем, которое кажется ей весьма неопределенным, ведь скоро их выселят из дома.

7.2 IMDb
"Howards End" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
12 November 2017
Episode 2
Season 1 Episode 2
19 November 2017
Episode 3
Season 1 Episode 3
26 November 2017
Episode 4
Season 1 Episode 4
3 December 2017
