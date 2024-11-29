Menu
Senna 2024, season 1

Senna season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Senna Seasons Season 1
Senna
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 29 November 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 18 minutes
"Senna" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Сенна» главным героем этой истории становится бразильский автогонщик, трехкратный чемпион мира в классе «Формула-1» (1988, 1990 и 1991). За 10 лет выступлений он одержал победу более чем в сорока испытаниях и получил 65 поул-позиций. Журналисты даже прозвали его «человеком дождя». Самая выдающаяся страница в профессиональной жизни Сенны — его конкуренция с Аленом Простом. В 1994 году Сенна погиб во время аварии на Гран-при Сан-Марино в Имоле. После этого многие по-прежнему считают, что рекорды Сенны в автомобильных гонках никому не удалось превзойти по сей день.

Series rating

8.1
Rate 11 votes
8.2 IMDb

Senna List of episodes

Season 1
Calling
Season 1 Episode 1
29 November 2024
Belonging
Season 1 Episode 2
29 November 2024
Ambition
Season 1 Episode 3
29 November 2024
Passion
Season 1 Episode 4
29 November 2024
Hero
Season 1 Episode 5
29 November 2024
Time
Season 1 Episode 6
29 November 2024
TV series release schedule
