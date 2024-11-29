В 1-м сезоне сериала «Сенна» главным героем этой истории становится бразильский автогонщик, трехкратный чемпион мира в классе «Формула-1» (1988, 1990 и 1991). За 10 лет выступлений он одержал победу более чем в сорока испытаниях и получил 65 поул-позиций. Журналисты даже прозвали его «человеком дождя». Самая выдающаяся страница в профессиональной жизни Сенны — его конкуренция с Аленом Простом. В 1994 году Сенна погиб во время аварии на Гран-при Сан-Марино в Имоле. После этого многие по-прежнему считают, что рекорды Сенны в автомобильных гонках никому не удалось превзойти по сей день.