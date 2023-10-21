Menu
Russian
Ten Salamandry 2023, season 1

Ten Salamandry season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Ten Salamandry Seasons Season 1
Ten Salamandry 12+
Title Сезон 1
Season premiere 21 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Ten Salamandry" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Тень Саламандры» главной героиней истории становится продавщица букинистического магазина Лиза, жизнь которой кардинальным образом изменилась после того, как ее на велосипеде случайно сбила знаменитая и очень состоятельная скрипачка Карина Ратынская. Девушка пригласила свою новую знакомую в свой роскошный особняк, где предложила Елизавете остаться на ночь. Однако на следующий день Лизу ждал неприятный сюрприз. Скрипачку нашли убитой. Елизавета рассказала полиции о загадочном мужчине, который ночью появлялся в доме. Она смогла разглядеть лишь элемент татуировки на его спине, напоминающей хвост саламандры.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Ten Salamandry" season 1 list of episodes.

Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
21 October 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
21 October 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
21 October 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
21 October 2023
