В 1-м сезоне сериала «Тень Саламандры» главной героиней истории становится продавщица букинистического магазина Лиза, жизнь которой кардинальным образом изменилась после того, как ее на велосипеде случайно сбила знаменитая и очень состоятельная скрипачка Карина Ратынская. Девушка пригласила свою новую знакомую в свой роскошный особняк, где предложила Елизавете остаться на ночь. Однако на следующий день Лизу ждал неприятный сюрприз. Скрипачку нашли убитой. Елизавета рассказала полиции о загадочном мужчине, который ночью появлялся в доме. Она смогла разглядеть лишь элемент татуировки на его спине, напоминающей хвост саламандры.