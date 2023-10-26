Menu
Sambo – territoriya duha 2023, season 1

Sambo – territoriya duha 12+
Title Сезон 1
Season premiere 26 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 2 hours 0 minute
"Sambo – territoriya duha" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Самбо – территория духа» главными действующими лицами этой истории стали 16 участников юношеской сборной по самбо. Впереди их ожидает самое главное событие – Первенство мира. Шестнадцать ребят не щадят себя, чтобы наилучшим образом проявить себя в Бишкеке, где и пройдет то самое Первенство. В рамках состязания судьи выявят лучшего бойца. Пока молодые люди усиленно готовятся, мастера и тренеры делятся историей появления самбо и рассказывают о людях, которые сделали этот вид спорта популярным. Зрителям станет известно, как самбо прошло путь от маленьких секций к признанию Международным олимпийским комитетом.

"Sambo – territoriya duha" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
26 October 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
2 November 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
9 November 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
16 November 2023
