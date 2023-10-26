В 1-м сезоне сериала «Самбо – территория духа» главными действующими лицами этой истории стали 16 участников юношеской сборной по самбо. Впереди их ожидает самое главное событие – Первенство мира. Шестнадцать ребят не щадят себя, чтобы наилучшим образом проявить себя в Бишкеке, где и пройдет то самое Первенство. В рамках состязания судьи выявят лучшего бойца. Пока молодые люди усиленно готовятся, мастера и тренеры делятся историей появления самбо и рассказывают о людях, которые сделали этот вид спорта популярным. Зрителям станет известно, как самбо прошло путь от маленьких секций к признанию Международным олимпийским комитетом.