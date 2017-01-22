Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Apple Tree Yard 2017, season 1

Apple Tree Yard season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Apple Tree Yard Seasons Season 1

Apple Tree Yard 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 22 January 2017
Production year 2017
Number of episodes 4
Runtime 4 hours 0 minute
"Apple Tree Yard" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Яблочный двор» главной героиней этой истории становится женщина-ученый Ивонн Кармайкл, которая жила спокойной жизнью, заботилась о муже и дочерях, а также проводила время за исследованиями. Мирная жизнь Кармайкл превратилась в хаос после того, как она влюбилась в незнакомого мужчину из Вестминстера. У них сразу начались бурные отношения, которые поставили под угрозу профессиональные успехи и личную жизнь главной героини. История началась с того, что к Ивонн Кармайкл обратился мужчина, который признался, что был впечатлен ее речью в избранном комитете палаты общин...

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.2 IMDb
Write review
"Apple Tree Yard" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
22 January 2017
Episode 2
Season 1 Episode 2
29 January 2017
Episode 3
Season 1 Episode 3
5 February 2017
Episode 4
Season 1 Episode 4
6 February 2017
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more