В 1-м сезоне сериала «Яблочный двор» главной героиней этой истории становится женщина-ученый Ивонн Кармайкл, которая жила спокойной жизнью, заботилась о муже и дочерях, а также проводила время за исследованиями. Мирная жизнь Кармайкл превратилась в хаос после того, как она влюбилась в незнакомого мужчину из Вестминстера. У них сразу начались бурные отношения, которые поставили под угрозу профессиональные успехи и личную жизнь главной героини. История началась с того, что к Ивонн Кармайкл обратился мужчина, который признался, что был впечатлен ее речью в избранном комитете палаты общин...