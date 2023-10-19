Menu
Scavengers Reign 2023, season 1

Scavengers Reign season 1 poster
Scavengers Reign
Season premiere 19 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Scavengers Reign" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Царство падальщиков» люди, оказавшиеся на борту грузового корабля «Деметра», вследствие аварии оказались на загадочной планете. Никто из членов экипажа ранее не подозревал о ее существовании. После того как их судно потерпело крушение и оказалось серьезно повреждено, главные герои при помощи спасательных капсул совершили приземление на ближайшей неведомой им планете. Главные герои попали в дикий и еще не обжитый мир, где хищники – это самое маленькое из зол, с которыми им придется здесь столкнуться. Астронавтов ожидает немало испытаний на пути, которые будут представлять угрозу для их жизни.

"Scavengers Reign" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
The Signal
Season 1 Episode 1
19 October 2023
The Storm
Season 1 Episode 2
19 October 2023
The Wall
Season 1 Episode 3
19 October 2023
The Dream
Season 1 Episode 4
26 October 2023
The Demeter
Season 1 Episode 5
26 October 2023
The Fall
Season 1 Episode 6
26 October 2023
The Cure
Season 1 Episode 7
2 November 2023
The Nest
Season 1 Episode 8
2 November 2023
The Mountain
Season 1 Episode 9
2 November 2023
The Decision
Season 1 Episode 10
9 November 2023
The Return
Season 1 Episode 11
9 November 2023
The Reunion
Season 1 Episode 12
9 November 2023
