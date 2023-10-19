В 1-м сезоне сериала «Царство падальщиков» люди, оказавшиеся на борту грузового корабля «Деметра», вследствие аварии оказались на загадочной планете. Никто из членов экипажа ранее не подозревал о ее существовании. После того как их судно потерпело крушение и оказалось серьезно повреждено, главные герои при помощи спасательных капсул совершили приземление на ближайшей неведомой им планете. Главные герои попали в дикий и еще не обжитый мир, где хищники – это самое маленькое из зол, с которыми им придется здесь столкнуться. Астронавтов ожидает немало испытаний на пути, которые будут представлять угрозу для их жизни.