Ondskan season 1 watch online

Ondskan season 1 poster
Ondskan 18+
Season premiere 2 November 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"Ondskan" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Абсолютное зло» главным героем истории становится тинейджер Эрик. За непослушание подростка ссылают его в закрытую школу-интернат под названием «Стернсберг». Учителя, не выбирая выражения, сразу же окрестили новоприбывшего «абсолютным злом». Они уверены, что ничего толкового из их подопечного не получится, а отчим практически каждый день физически наказывает его после ужина. На новом месте герой снова оказывается окружен насилием и подавлением воли. Но здесь Эрик узнает, что такое любовь. Его избранницей становится обаятельная девушка Мария, работающая в столовой. Она помогает Эрику освоиться на новом месте.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
7.7 IMDb
Write review
"Ondskan" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
2 November 2023
Episode 2
2 November 2023
Episode 3
9 November 2023
Episode 4
16 November 2023
Episode 5
23 November 2023
Episode 6
30 November 2023
TV series release schedule
