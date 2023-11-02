В 1-м сезоне сериала «Абсолютное зло» главным героем истории становится тинейджер Эрик. За непослушание подростка ссылают его в закрытую школу-интернат под названием «Стернсберг». Учителя, не выбирая выражения, сразу же окрестили новоприбывшего «абсолютным злом». Они уверены, что ничего толкового из их подопечного не получится, а отчим практически каждый день физически наказывает его после ужина. На новом месте герой снова оказывается окружен насилием и подавлением воли. Но здесь Эрик узнает, что такое любовь. Его избранницей становится обаятельная девушка Мария, работающая в столовой. Она помогает Эрику освоиться на новом месте.