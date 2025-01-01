Menu
Kto bystree? 2024, season 1

Kto bystree?

Kto bystree?
Title Сезон 1
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 24 minutes
"Kto bystree?" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Кто быстрее?» Кекчуп отсидел положенный срок в тюрьме, но, выйдя оттуда, не завязал с криминалом. Однако после того, как главный герой попал в серьезную автомобильную аварию, он решил, что его дни сочтены. Чтобы припрятанные сокровища не пропали даром, мужчина решает сообщить о них девяти людям — буквально первым встречным. Услышав, что место хранения клада как-то связано с курортным городом Геленджик, расположенном в Краснодарском крае, баловни судьбы тут же пускаются по следу. Они не знают, что за ними по пятам движутся головорезы, которых наняла бывшая подельница преступника. Да и он сам вышел из комы…

Kto bystree? List of episodes TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
TBA
Серия 2
Season 1 Episode 2
TBA
Серия 3
Season 1 Episode 3
TBA
Серия 4
Season 1 Episode 4
TBA
Серия 5
Season 1 Episode 5
TBA
Серия 6
Season 1 Episode 6
TBA
Серия 7
Season 1 Episode 7
TBA
Серия 8
Season 1 Episode 8
TBA
TV series release schedule
