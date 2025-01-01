В 1-м сезоне сериала «Кто быстрее?» Кекчуп отсидел положенный срок в тюрьме, но, выйдя оттуда, не завязал с криминалом. Однако после того, как главный герой попал в серьезную автомобильную аварию, он решил, что его дни сочтены. Чтобы припрятанные сокровища не пропали даром, мужчина решает сообщить о них девяти людям — буквально первым встречным. Услышав, что место хранения клада как-то связано с курортным городом Геленджик, расположенном в Краснодарском крае, баловни судьбы тут же пускаются по следу. Они не знают, что за ними по пятам движутся головорезы, которых наняла бывшая подельница преступника. Да и он сам вышел из комы…