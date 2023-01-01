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Киноафиша Сериалы Кто быстрее? Сезоны Сезон 1

Kto bystree?
Название Сезон 1
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Кто быстрее?»

В 1-м сезоне сериала «Кто быстрее?» Кекчуп отсидел положенный срок в тюрьме, но, выйдя оттуда, не завязал с криминалом. Однако после того, как главный герой попал в серьезную автомобильную аварию, он решил, что его дни сочтены. Чтобы припрятанные сокровища не пропали даром, мужчина решает сообщить о них девяти людям — буквально первым встречным. Услышав, что место хранения клада как-то связано с курортным городом Геленджик, расположенном в Краснодарском крае, баловни судьбы тут же пускаются по следу. Они не знают, что за ними по пятам движутся головорезы, которых наняла бывшая подельница преступника. Да и он сам вышел из комы…

Список серий сериала Кто быстрее? График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
График выхода всех сериалов
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