Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Novyj muzh nashej mamy season 1 watch online

Novyj muzh nashej mamy season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Novyj muzh nashej mamy Seasons Season 1
Novyj muzh nashej mamy 16+
Title Сезон 1
Season premiere 19 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Novyj muzh nashej mamy" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Новый муж нашей мамы» речь пойдет о семье Ники Субботиной. Девушка работает в театре и нечасто бывает в родном городе. Не так давно ее отец погиб в страшной трагедии, и Ника приезжает на годовщину смерти. Здесь она узнает, что все нажитое им теперь принадлежит Эдуарду – его бизнес-партнеру и новому мужу ее матери. Друзья покойного уверены, что в этой истории не все чисто, а смерть отца была подстроена при участии Эдуарда. Героиня оказывается в эпицентре семейных проблем и перманентных конфликтов с новым отчимом. Когда ее сестра неожиданно исчезает, девушка решает никуда не уезжать и разобраться в ситуации.

Series rating

0.0
Rate 0 vote

"Novyj muzh nashej mamy" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
19 October 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
19 October 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
19 October 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
19 October 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more