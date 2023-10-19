В 1-м сезоне сериала «Новый муж нашей мамы» речь пойдет о семье Ники Субботиной. Девушка работает в театре и нечасто бывает в родном городе. Не так давно ее отец погиб в страшной трагедии, и Ника приезжает на годовщину смерти. Здесь она узнает, что все нажитое им теперь принадлежит Эдуарду – его бизнес-партнеру и новому мужу ее матери. Друзья покойного уверены, что в этой истории не все чисто, а смерть отца была подстроена при участии Эдуарда. Героиня оказывается в эпицентре семейных проблем и перманентных конфликтов с новым отчимом. Когда ее сестра неожиданно исчезает, девушка решает никуда не уезжать и разобраться в ситуации.