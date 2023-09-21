Menu
Russian
Zerkalo lzhi 2023, season 1

Zerkalo lzhi 16+
Title Сезон 1
Season premiere 21 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 16
Runtime 12 hours 0 minute
"Zerkalo lzhi" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «‎Зеркало лжи»‎ главную роль исполнит Мария Куликова. Ее героиня Дина работает логопедом, воспитывает дочку и живет с гражданским мужем, ожидая, что скоро они заключат официальный брак. Как и любая женщина, она любит проводить время в кругу своих подруг — Нели, Яны и Ани. Размеренная жизнь заканчивается в один момент, когда Яна пропадает, но выяснить подробности так и не удается. Вскоре случается еще одно загадочное событие: погибает Анна, а ее муж во всем винит Дину. Героиня заручается помощью знакомых из следственного отдела и начинает разбираться в деталях произошедшего.

Series rating

7.5
Rate 11 votes
7.7 IMDb

"Zerkalo lzhi" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
21 September 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
21 September 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
21 September 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
21 September 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
21 September 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
21 September 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
21 September 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
21 September 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
28 September 2023
Серия 10
Season 1 Episode 10
28 September 2023
Серия 11
Season 1 Episode 11
28 September 2023
Серия 12
Season 1 Episode 12
28 September 2023
Серия 13
Season 1 Episode 13
28 September 2023
Серия 14
Season 1 Episode 14
28 September 2023
Серия 15
Season 1 Episode 15
28 September 2023
Серия 16
Season 1 Episode 16
28 September 2023
