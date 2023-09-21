В 1-м сезоне сериала «‎Зеркало лжи»‎ главную роль исполнит Мария Куликова. Ее героиня Дина работает логопедом, воспитывает дочку и живет с гражданским мужем, ожидая, что скоро они заключат официальный брак. Как и любая женщина, она любит проводить время в кругу своих подруг — Нели, Яны и Ани. Размеренная жизнь заканчивается в один момент, когда Яна пропадает, но выяснить подробности так и не удается. Вскоре случается еще одно загадочное событие: погибает Анна, а ее муж во всем винит Дину. Героиня заручается помощью знакомых из следственного отдела и начинает разбираться в деталях произошедшего.