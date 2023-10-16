Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Sverhnovaya (2023), season 1

Sverhnovaya season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Sverhnovaya Seasons Season 1
Sverhnovaya 12+
Title Сезон 1
Season premiere 16 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 3
Runtime 2 hours 24 minutes
"Sverhnovaya" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Сверхновая», согласно статистке, примерно четверть предпринимателей в нашей стране — женщины. Но в обществе по-прежнему сохраняется стереотип о том, что представительницы слабого пола не способны успешно справиться с серьезным бизнесом. Участницы этого проекта собираются доказать обратное. 14 молодых женщин, которые прошли строгий кастинг, сразятся за звание лучшей в надежде получить 10 000 000 рублей. Эта крупная сумма денег позволит им реализовать свои идеи в той или иной сфере. Но для этого предстоит обойти конкуренток, которые тоже хотят воплотить свои бизнес-стратегии в жизнь.

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote

Sverhnovaya List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Выпуск 1
Season 1 Episode 1
16 October 2023
Выпуск 2
Season 1 Episode 2
23 October 2023
Выпуск 3
Season 1 Episode 3
30 October 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more