В 1-м сезоне шоу «Сверхновая», согласно статистке, примерно четверть предпринимателей в нашей стране — женщины. Но в обществе по-прежнему сохраняется стереотип о том, что представительницы слабого пола не способны успешно справиться с серьезным бизнесом. Участницы этого проекта собираются доказать обратное. 14 молодых женщин, которые прошли строгий кастинг, сразятся за звание лучшей в надежде получить 10 000 000 рублей. Эта крупная сумма денег позволит им реализовать свои идеи в той или иной сфере. Но для этого предстоит обойти конкуренток, которые тоже хотят воплотить свои бизнес-стратегии в жизнь.