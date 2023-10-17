Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Rodnye lyudi 2023, season 1

Rodnye lyudi season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Rodnye lyudi Seasons Season 1
Rodnye lyudi 16+
Title Сезон 1
Season premiere 17 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Rodnye lyudi" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Родные люди» зрители познакомятся с героями, которые провели свою молодость в 1990-е годы. Их свела вместе студенческая жизнь, но с тех пор утекло уже много воды. После окончания учебы ребята и девушки занялись обустройством личной жизни и карьеры. Теперь все они живут на большом расстоянии, но по-прежнему с теплом относятся друг к другу. День рождения любимого преподавателя – отличный повод собраться вместе. Сокурсники собираются на праздник, но перед тем, как начнется торжественная часть, каждому из них придется пережить немало событий.

Series rating

5.6
Rate 12 votes
5.5 IMDb

"Rodnye lyudi" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
17 October 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
17 October 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
24 October 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
24 October 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
31 October 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
31 October 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
7 November 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
7 November 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more