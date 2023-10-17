В 1-м сезоне сериала «Родные люди» зрители познакомятся с героями, которые провели свою молодость в 1990-е годы. Их свела вместе студенческая жизнь, но с тех пор утекло уже много воды. После окончания учебы ребята и девушки занялись обустройством личной жизни и карьеры. Теперь все они живут на большом расстоянии, но по-прежнему с теплом относятся друг к другу. День рождения любимого преподавателя – отличный повод собраться вместе. Сокурсники собираются на праздник, но перед тем, как начнется торжественная часть, каждому из них придется пережить немало событий.