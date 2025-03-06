Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Ulica SHekspira season 1 watch online

Ulica SHekspira season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Ulica SHekspira Seasons Season 1
Ulica Shekspira 18+
Title Сезон 1
Season premiere 6 March 2025
Production year 2025
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 40 minutes
"Ulica SHekspira" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Улица Шекспира» Михаил работает адвокатом. Его частная практика имеет успех, и многие люди стремятся стать его клиентами. Однажды к нему приходит цыганка Диана. С Михаилом ее связывают давно закончившиеся любовные отношения, теперь же она сознается, что у них есть общая дочь Яна. Девушка оказалась в тюрьме, и мать просит Михаила вытащить ее. Она ставит ультиматум: если он не поможет, его тайну узнают все. Дело в том, что Михаила на самом деле зовут Михай Деметр. Он цыган, который когда-то был изгнан из табора и разлучен с Дианой. Ему ничего не оставалось, и он круто изменил свою жизнь, начав ее под чужим именем.

Series rating

6.9
Rate 17 votes
6.9 IMDb

"Ulica SHekspira" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Серия 1
Season 1 Episode 1
6 March 2025
Серия 2
Season 1 Episode 2
6 March 2025
Серия 3
Season 1 Episode 3
14 March 2025
Серия 4
Season 1 Episode 4
21 March 2025
Серия 5
Season 1 Episode 5
28 March 2025
Серия 6
Season 1 Episode 6
4 April 2025
Серия 7
Season 1 Episode 7
11 April 2025
Серия 8
Season 1 Episode 8
18 April 2025
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more