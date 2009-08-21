В 1-м сезоне сериала «Неодинокие» зрители познакомятся с непохожими друг на друга героями. Они переживают не лучший период в жизни, чувствуя свою оторванность от других людей. Случайно или намеренно они оказываются в московском кафе с названием «Неодинокие сердца». На первый взгляд, это обычное заведение, где можно подкрепиться, почитать книгу, воспользоваться интернетом. Однако именно здесь вершатся судьбы и люди встречают тех, кто может скрасить их одиночество. Каждый имеет личную причину испытывать это чувство, но вечера знакомств, устраиваемые кафе, исправят положение.