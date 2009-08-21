Menu
Neodinokie 2009, season 1

Neodinokie season 1 poster
Neodinokie 12+
Title Сезон 1
Season premiere 21 August 2009
Production year 2009
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 0 minute
"Neodinokie" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Неодинокие» зрители познакомятся с непохожими друг на друга героями. Они переживают не лучший период в жизни, чувствуя свою оторванность от других людей. Случайно или намеренно они оказываются в московском кафе с названием «Неодинокие сердца». На первый взгляд, это обычное заведение, где можно подкрепиться, почитать книгу, воспользоваться интернетом. Однако именно здесь вершатся судьбы и люди встречают тех, кто может скрасить их одиночество. Каждый имеет личную причину испытывать это чувство, но вечера знакомств, устраиваемые кафе, исправят положение.

"Neodinokie" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Бывшие
Season 1 Episode 1
21 August 2009
Старик и яблони
Season 1 Episode 2
21 August 2009
Здравствуй, радость!
Season 1 Episode 3
21 August 2009
Лебединая верность
Season 1 Episode 4
21 August 2009
