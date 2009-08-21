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Постер к 1-му сезону сериала Неодинокие
Киноафиша Сериалы Неодинокие Сезоны Сезон 1

Neodinokie 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 августа 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Неодинокие»

В 1-м сезоне сериала «Неодинокие» зрители познакомятся с непохожими друг на друга героями. Они переживают не лучший период в жизни, чувствуя свою оторванность от других людей. Случайно или намеренно они оказываются в московском кафе с названием «Неодинокие сердца». На первый взгляд, это обычное заведение, где можно подкрепиться, почитать книгу, воспользоваться интернетом. Однако именно здесь вершатся судьбы и люди встречают тех, кто может скрасить их одиночество. Каждый имеет личную причину испытывать это чувство, но вечера знакомств, устраиваемые кафе, исправят положение.

Список серий 1-го сезона сериала «Неодинокие» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Бывшие
Сезон 1 Серия 1
21 августа 2009
Старик и яблони
Сезон 1 Серия 2
21 августа 2009
Здравствуй, радость!
Сезон 1 Серия 3
21 августа 2009
Лебединая верность
Сезон 1 Серия 4
21 августа 2009
График выхода всех сериалов
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