В 1-м сезоне сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие» события вновь развернутся в Америке, лежащей в руинах. Лишь небольшому проценту граждан удалось пережить эпидемию десятилетней давности, превращающую мертвых в зомби. В мирное время Рик был примерным отцом и работал шерифом в полицейском управлении. Когда наступил конец света, он возглавил отряд выживающих, в который также вошла бесстрашная воительница Мишон. Преодолев немало трудностей, они отправляются восвояси, встречая на своем пути новых врагов.