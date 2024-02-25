Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

The Walking Dead: The Ones Who Live season 1 watch online

The Walking Dead: The Ones Who Live season 1 poster
Kinoafisha TV Shows The Walking Dead: The Ones Who Live Seasons Season 1

The Walking Dead: The Ones Who Live 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 25 February 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 7 hours 0 minute
"The Walking Dead: The Ones Who Live" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Ходячие мертвецы: Выжившие» события вновь развернутся в Америке, лежащей в руинах. Лишь небольшому проценту граждан удалось пережить эпидемию десятилетней давности, превращающую мертвых в зомби. В мирное время Рик был примерным отцом и работал шерифом в полицейском управлении. Когда наступил конец света, он возглавил отряд выживающих, в который также вошла бесстрашная воительница Мишон. Преодолев немало трудностей, они отправляются восвояси, встречая на своем пути новых врагов.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
7.7 IMDb
Write review
"The Walking Dead: The Ones Who Live" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Years
Season 1 Episode 1
25 February 2024
Gone
Season 1 Episode 2
3 March 2024
Bye
Season 1 Episode 3
10 March 2024
What We
Season 1 Episode 4
17 March 2024
Become
Season 1 Episode 5
24 March 2024
The Last Time
Season 1 Episode 6
31 March 2024
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more