The Event 2010 - 2011, season 1

Season premiere 20 September 2010
Production year 2010
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
В 1-м сезоне сериала «Событие» в центре событий оказывается молодой программист по имени Шон Уокер, который планировал провести отпуск со своей избранницей Лейлой. Все меняется после того, как усилиями их новых друзей девушка пропадает бесследно, а Шон оказывается в странных обстоятельствах. Все вокруг утверждают, что никогда не видели и ничего не знают о Лейле. В это время президентом страны становится Элиас Мартинез, которому известно о тайном убежище, где в течение десятков лет в плену томятся представители иной цивилизации. Собираясь открыть этот факт и отпустить арестантов, президент едва не оказывается похищен.

7 IMDb
I Haven't Told You Everything
Season 1 Episode 1
20 September 2010
To Keep Us Safe
Season 1 Episode 2
27 September 2010
Protect Them from the Truth
Season 1 Episode 3
4 October 2010
A Matter of Life and Death
Season 1 Episode 4
11 October 2010
Casualties of War
Season 1 Episode 5
18 October 2010
Loyalty
Season 1 Episode 6
25 October 2010
I Know Who You Are
Season 1 Episode 7
8 November 2010
For the Good of Our Country
Season 1 Episode 8
15 November 2010
Your World to Take
Season 1 Episode 9
22 November 2010
Everything Will Change
Season 1 Episode 10
29 November 2010
And Then There Were More (1)
Season 1 Episode 11
7 March 2011
Inostranka (2)
Season 1 Episode 12
7 March 2011
Turnabout
Season 1 Episode 13
14 March 2011
A Message Back
Season 1 Episode 14
21 March 2011
Face Off
Season 1 Episode 15
28 March 2011
You Bury Other Things Too
Season 1 Episode 16
4 April 2011
Cut Off the Head
Season 1 Episode 17
18 April 2011
Strain
Season 1 Episode 18
25 April 2011
Us or Them
Season 1 Episode 19
2 May 2011
One Will Live, One Will Die
Season 1 Episode 20
9 May 2011
The Beginning of the End
Season 1 Episode 21
16 May 2011
Arrival
Season 1 Episode 22
23 May 2011
