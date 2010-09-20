В 1-м сезоне сериала «Событие» в центре событий оказывается молодой программист по имени Шон Уокер, который планировал провести отпуск со своей избранницей Лейлой. Все меняется после того, как усилиями их новых друзей девушка пропадает бесследно, а Шон оказывается в странных обстоятельствах. Все вокруг утверждают, что никогда не видели и ничего не знают о Лейле. В это время президентом страны становится Элиас Мартинез, которому известно о тайном убежище, где в течение десятков лет в плену томятся представители иной цивилизации. Собираясь открыть этот факт и отпустить арестантов, президент едва не оказывается похищен.