В 1-м сезоне сериала «Воин» в центре событий оказывается бывший солдат Сиси, ветеран одной из недавних войн, только что вернувшийся из горячей точки в родной Копенгаген. Герой не может простить себе самому ошибку на последнем задании. Там, на фронте, остался замертво его напарник и лучший друг, и теперь Сиси жалеет, что не может поменяться с ним местами. Сам он одинок, а у друга в Дании осталась вдова – офицер полиции Луис. Женщина по-своему переживает потерю: в память о погибшем муже она решает обезвредить банду байкеров. Но для этого ей нужен подставной агент, который бы внедрился в группировку. Сиси вызывается добровольцем.