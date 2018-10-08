Menu
Kriger 2018, season 1

Kriger 18+
Title Сезон 1
Season premiere 8 October 2018
Production year 2018
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 18 minutes
"Kriger" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Воин» в центре событий оказывается бывший солдат Сиси, ветеран одной из недавних войн, только что вернувшийся из горячей точки в родной Копенгаген. Герой не может простить себе самому ошибку на последнем задании. Там, на фронте, остался замертво его напарник и лучший друг, и теперь Сиси жалеет, что не может поменяться с ним местами. Сам он одинок, а у друга в Дании осталась вдова – офицер полиции Луис. Женщина по-своему переживает потерю: в память о погибшем муже она решает обезвредить банду байкеров. Но для этого ей нужен подставной агент, который бы внедрился в группировку. Сиси вызывается добровольцем.

6.6
6.7 IMDb

TV series release schedule
Season 1
The Funeral
Season 1 Episode 1
8 October 2018
The Trial
Season 1 Episode 2
15 October 2018
The War
Season 1 Episode 3
22 October 2018
The Interrogation
Season 1 Episode 4
29 October 2018
The Rat
Season 1 Episode 5
5 November 2018
Showdown
Season 1 Episode 6
12 November 2018
