В 1-м сезоне сериала «Жанна д’Арк» с юных лет крестьянская дочь Жанна видела только битвы и кровопролитие, а в 12-летнем возрасте Жанна в первый раз увидела свет Божий. Совсем маленькой она осознала, что Господь возложил на нее важную миссию. Жанна уверена, что именно ей предстоит спасти Францию, объединив страну благодаря одному правителю, Карлу. Он должен объединить Францию и Бургундию и прогнать британцев. Отважная девушка покидает свою деревню и едет к дофину. Тот скептически относится к словам Жанны, однако решает использовать ее в своих целях, представив людям в качестве Лотарингской девы.