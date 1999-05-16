Menu
Joan of Arc 1999, season 1

Kinoafisha TV Shows Joan of Arc Seasons Season 1

Joan of Arc
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 16 May 1999
Production year 1999
Number of episodes 2
Runtime 3 hours 0 minute
"Joan of Arc" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Жанна д’Арк» с юных лет крестьянская дочь Жанна видела только битвы и кровопролитие, а в 12-летнем возрасте Жанна в первый раз увидела свет Божий. Совсем маленькой она осознала, что Господь возложил на нее важную миссию. Жанна уверена, что именно ей предстоит спасти Францию, объединив страну благодаря одному правителю, Карлу. Он должен объединить Францию и Бургундию и прогнать британцев. Отважная девушка покидает свою деревню и едет к дофину. Тот скептически относится к словам Жанны, однако решает использовать ее в своих целях, представив людям в качестве Лотарингской девы.

6.6 IMDb
"Joan of Arc" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Part 1
Season 1 Episode 1
16 May 1999
Part 2
Season 1 Episode 2
18 May 1999
TV series release schedule
