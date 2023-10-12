Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Postuchis v moyu kalitku 2023, season 1

Postuchis v moyu kalitku season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Postuchis v moyu kalitku Seasons Season 1

Postuchis v moyu kalitku 16+
Title Сезон 1
Season premiere 12 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Postuchis v moyu kalitku" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Постучись в мою калитку» Анастасия переживает тяжелый период. Не так давно она потеряла маму и любимого человека, а еще лишилась недвижимости. Все беды навалились разом, и Настя не знала, как справиться. Но взяв себя в руки, девушка решает начать жизнь с чистого листа. Она покупает небольшой дом в деревенской глуши, где планирует обрести душевное равновесие. Вот только она становится жертвой обмана: выясняется, что у домика есть законный владелец. Его зовут Артем, и его жизнь также полна невзгод. Чтобы преодолеть трудности, Анастасия объединяется с ним и отправляется на поиски счастья и справедливости.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
Write review
"Postuchis v moyu kalitku" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
12 October 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
12 October 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
12 October 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
12 October 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more