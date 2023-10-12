В 1-м сезоне сериала «Постучись в мою калитку» Анастасия переживает тяжелый период. Не так давно она потеряла маму и любимого человека, а еще лишилась недвижимости. Все беды навалились разом, и Настя не знала, как справиться. Но взяв себя в руки, девушка решает начать жизнь с чистого листа. Она покупает небольшой дом в деревенской глуши, где планирует обрести душевное равновесие. Вот только она становится жертвой обмана: выясняется, что у домика есть законный владелец. Его зовут Артем, и его жизнь также полна невзгод. Чтобы преодолеть трудности, Анастасия объединяется с ним и отправляется на поиски счастья и справедливости.