В 1-м сезоне сериала «Перезвоню позже» рассказана глубоко личная история хирурга Нины. Ее жизнь напоминала сказку: карьера идет в гору, а дома ждут родные люди. Женщина даже не представляла, что все может измениться так резко. Нина узнала о том, что у мужа есть любовница, и развелась с ним. Тяжело переживая это обстоятельство, она потеряла и ребенка: сын погиб в аварии. Впереди героиню ждет только тяжелая депрессия. Она всеми силами пытается вернуться к нормальной жизни, в чем ей помогает работа и помощь людям. Встретив в центре реабилитации своего одноклассника, она начинает лечение его безнадежно больного брата, которого отказались оперировать другие врачи.