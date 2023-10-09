Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Perezvonyu pozzhe 2023, season 1

Perezvonyu pozzhe season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Perezvonyu pozzhe Seasons Season 1

Perezvonyu pozzhe 16+
Title Сезон 1
Season premiere 9 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 4
Runtime 3 hours 20 minutes
"Perezvonyu pozzhe" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Перезвоню позже» рассказана глубоко личная история хирурга Нины. Ее жизнь напоминала сказку: карьера идет в гору, а дома ждут родные люди. Женщина даже не представляла, что все может измениться так резко. Нина узнала о том, что у мужа есть любовница, и развелась с ним. Тяжело переживая это обстоятельство, она потеряла и ребенка: сын погиб в аварии. Впереди героиню ждет только тяжелая депрессия. Она всеми силами пытается вернуться к нормальной жизни, в чем ей помогает работа и помощь людям. Встретив в центре реабилитации своего одноклассника, она начинает лечение его безнадежно больного брата, которого отказались оперировать другие врачи.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
Write review
"Perezvonyu pozzhe" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
9 October 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
9 October 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
9 October 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
9 October 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more