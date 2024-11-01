В 1-м сезоне сериала «Дайте шоу» главным героем повествования становится Павел. Он работает в телевизионном проекте «Правда», в студии которого кипят настоящие страсти: участники публично выясняют отношения, что часто перерастает в скандал. Однажды Вера, его бывшая избранница, говорит о том, что известный певец Артемьев изнасиловал ее. Паша пытается помочь девушке и начинает выяснять подробности произошедшего. Однако его собственное расследование не приводит к результатам. Чтобы во всем разобраться, герой принимает роковое решение и приглашает Веру в студию «Правды». Этот визит изменит жизни всех участников истории.