Dajte shou season 1 watch online

Dajte shou season 1 poster
Dajte shou 18+
Title Сезон 1
Season premiere 1 November 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 8 minutes
"Dajte shou" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Дайте шоу» главным героем повествования становится Павел. Он работает в телевизионном проекте «Правда», в студии которого кипят настоящие страсти: участники публично выясняют отношения, что часто перерастает в скандал. Однажды Вера, его бывшая избранница, говорит о том, что известный певец Артемьев изнасиловал ее. Паша пытается помочь девушке и начинает выяснять подробности произошедшего. Однако его собственное расследование не приводит к результатам. Чтобы во всем разобраться, герой принимает роковое решение и приглашает Веру в студию «Правды». Этот визит изменит жизни всех участников истории.

Series rating

9.5
Rate 12 votes
7 IMDb
"Dajte shou" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
1 November 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
1 November 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
8 November 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
15 November 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
22 November 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
29 November 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
6 December 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
13 December 2024
TV series release schedule
