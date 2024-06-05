Menu
Na avtomate 2024, season 1

Na avtomate 18+
Season premiere 5 June 2024
Production year 2024
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Na avtomate" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «На автомате»‎ в центре событий оказываются жители захолустного городка Неясный. Именно здесь родились два брата, Рома и Женя. Они живут по инерции и без особого удовольствия, лишь иногда мечтая о большем. В один день все переворачивается с ног на голову. Ковыряясь в бесхозном гараже, герои находят дорогой предмет. Они сразу же берутся планировать свою новую жизнь, которая начнется после его продажи. Однако братья еще не знают, что попали в большие неприятности. Опасные люди будут строить козни простым парням. С этого момента меняется уклад жизни и других обитателей города, включая мать братьев Светлану.

Series rating

0.0
Rate 1 vote
5.7 IMDb
Na avtomate List of episodes TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
5 June 2024
Серия 2
Season 1 Episode 2
5 June 2024
Серия 3
Season 1 Episode 3
12 June 2024
Серия 4
Season 1 Episode 4
19 June 2024
Серия 5
Season 1 Episode 5
26 June 2024
Серия 6
Season 1 Episode 6
3 July 2024
Серия 7
Season 1 Episode 7
10 July 2024
Серия 8
Season 1 Episode 8
17 July 2024
