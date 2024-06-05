В 1-м сезоне сериала «На автомате»‎ в центре событий оказываются жители захолустного городка Неясный. Именно здесь родились два брата, Рома и Женя. Они живут по инерции и без особого удовольствия, лишь иногда мечтая о большем. В один день все переворачивается с ног на голову. Ковыряясь в бесхозном гараже, герои находят дорогой предмет. Они сразу же берутся планировать свою новую жизнь, которая начнется после его продажи. Однако братья еще не знают, что попали в большие неприятности. Опасные люди будут строить козни простым парням. С этого момента меняется уклад жизни и других обитателей города, включая мать братьев Светлану.