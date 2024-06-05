Меню
На автомате 2024, 1 сезон

Na avtomate 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 июня 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «На автомате»

В 1-м сезоне сериала «На автомате»‎ в центре событий оказываются жители захолустного городка Неясный. Именно здесь родились два брата, Рома и Женя. Они живут по инерции и без особого удовольствия, лишь иногда мечтая о большем. В один день все переворачивается с ног на голову. Ковыряясь в бесхозном гараже, герои находят дорогой предмет. Они сразу же берутся планировать свою новую жизнь, которая начнется после его продажи. Однако братья еще не знают, что попали в большие неприятности. Опасные люди будут строить козни простым парням. С этого момента меняется уклад жизни и других обитателей города, включая мать братьев Светлану.

5.7 IMDb
Список серий сериала На автомате
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
5 июня 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
5 июня 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
12 июня 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
19 июня 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
26 июня 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
3 июля 2024
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
10 июля 2024
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
17 июля 2024
