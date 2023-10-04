В 1-м сезоне сериала «Буллбастер» в центре событий оказывается Тэцуро Окино, который смастерил робота под именем Буллбастер. Вместе со своим изобретением главный герой устраивается на работу в фирму Hato Industries, которая специализируется на ликвидации вредной и даже опасной формы жизни – Кедзю. Однако начальству и сотрудникам компании никак не удается достичь больших результатов в своей деятельности в связи с ограниченным бюджетом. Приобретение топлива для роботов и большие затраты на услуги пилотов стоят недешево. Но несмотря на суровые экономические реалии, каждый в этой фирме полон решимости избавиться от «Кедзю».