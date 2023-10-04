Menu
Bullbuster 2023, season 1

Bullbuster
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 4 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Bullbuster" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Буллбастер» в центре событий оказывается Тэцуро Окино, который смастерил робота под именем Буллбастер. Вместе со своим изобретением главный герой устраивается на работу в фирму Hato Industries, которая специализируется на ликвидации вредной и даже опасной формы жизни – Кедзю. Однако начальству и сотрудникам компании никак не удается достичь больших результатов в своей деятельности в связи с ограниченным бюджетом. Приобретение топлива для роботов и большие затраты на услуги пилотов стоят недешево. Но несмотря на суровые экономические реалии, каждый в этой фирме полон решимости избавиться от «Кедзю».

5.9 IMDb
Bullbuster List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
4 October 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
11 October 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
18 October 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
25 October 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
1 November 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
8 November 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
15 November 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
22 November 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
29 November 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
6 December 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
13 December 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
20 December 2023
