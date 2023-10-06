В 1-м сезоне сериала «Идеальная сделка» однажды два приятеля решили похитить своего бывшего одноклассника, чтобы хоть как-то справиться со своими чувствами. Все это должно было быть невинным розыгрышем, но зашло слишком далеко. Ли Джун Сон, Сон Джэ Хе и Пак Мин У вместе окончили среднюю школу, и сейчас им за 20. Джун Сон был восходящей звездой футбола в старшей школе, но его мечты стать крупным игроком обратились в прах. На какое-то время сбившись с пути, он решает начать свою жизнь заново. Джэ Хе, которую в старшей школе звали Ли Чжун Сон, в настоящее время учится в медицинской школе. Мин У — единственный сын в обеспеченной семье.