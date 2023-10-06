Menu
The Deal 2023, season 1

The Deal
Season premiere 6 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"The Deal" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Идеальная сделка» однажды два приятеля решили похитить своего бывшего одноклассника, чтобы хоть как-то справиться со своими чувствами. Все это должно было быть невинным розыгрышем, но зашло слишком далеко. Ли Джун Сон, Сон Джэ Хе и Пак Мин У вместе окончили среднюю школу, и сейчас им за 20. Джун Сон был восходящей звездой футбола в старшей школе, но его мечты стать крупным игроком обратились в прах. На какое-то время сбившись с пути, он решает начать свою жизнь заново. Джэ Хе, которую в старшей школе звали Ли Чжун Сон, в настоящее время учится в медицинской школе. Мин У — единственный сын в обеспеченной семье.

Series rating

0.0
7.2 IMDb
"The Deal" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Episode 1
Season 1 Episode 1
6 October 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
6 October 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
13 October 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
13 October 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
20 October 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
20 October 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
27 October 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
27 October 2023
