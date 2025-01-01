В 1-м сезоне сериала «Уголек» в свои неполные 40 лет журналист Андрей вынужден признать свою профессиональную несостоятельность. Все меняется после встречи с девушкой по прозвищу Уголек – моделью с обгорелой кожей. Он решает рассказать о судьбе этой необычной девушке широкой общественности. После публикации статья привлекает к себе внимание большого количества людей. Андрей едет в родной город Саши, в Петропавловск-Камчатский, чтобы изучить другие обстоятельства из ее жизни. Герой проводит большую работу и раскрывает правду, которую собирается донести до ее публики. Справиться с этим ему помогает сама Саша.