Istoriya rossijskih kompyuternyh igr season 1 watch online

Istoriya rossijskih kompyuternyh igr season 1 poster
Istoriya rossijskih kompyuternyh igr

Istoriya rossijskih kompyuternyh igr 12+
Title Сезон 1
Season premiere 28 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 9
Runtime 4 hours 30 minutes
"Istoriya rossijskih kompyuternyh igr" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «История российских компьютерных игр» все девять эпизодов документального проекта посвящены отдельной главе истории развития компьютерных игр в нашей стране. В цикл вошли беседы журналистов с создателями игр, которые стояли у истоков российского геймдева. Разработки героев принесли им славу и популярность. В числе участников проекта – автор приставки «Денди» Виктор Савюк, Олег Медокс (штурмовик ИЛ-2), Евгений Сотников (Color Lines), Владимир Кудр (игра «Корсары») и другие популярные авторы. Проект является выдающимся, в частности, и благодаря географическому охвату: съемки проходили в пяти государствах.

"Istoriya rossijskih kompyuternyh igr" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
28 September 2023
Серия 2
Season 1 Episode 2
28 September 2023
Серия 3
Season 1 Episode 3
28 September 2023
Серия 4
Season 1 Episode 4
28 September 2023
Серия 5
Season 1 Episode 5
28 September 2023
Серия 6
Season 1 Episode 6
28 September 2023
Серия 7
Season 1 Episode 7
28 September 2023
Серия 8
Season 1 Episode 8
28 September 2023
Серия 9
Season 1 Episode 9
28 September 2023
TV series release schedule
