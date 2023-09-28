В 1-м сезоне сериала «История российских компьютерных игр» все девять эпизодов документального проекта посвящены отдельной главе истории развития компьютерных игр в нашей стране. В цикл вошли беседы журналистов с создателями игр, которые стояли у истоков российского геймдева. Разработки героев принесли им славу и популярность. В числе участников проекта – автор приставки «Денди» Виктор Савюк, Олег Медокс (штурмовик ИЛ-2), Евгений Сотников (Color Lines), Владимир Кудр (игра «Корсары») и другие популярные авторы. Проект является выдающимся, в частности, и благодаря географическому охвату: съемки проходили в пяти государствах.