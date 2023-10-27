В 1-м сезоне сериала «Энфилдский полтергейст» Пегги Ходжсон, мать четырех детей, вызвала полицейских в свой съемный дом в Энфилде, сообщив, что стала очевидцем передвижения мебели и что двое из ее детей слышали странные звуки в стене. Женщина из полиции заявила, что видела, как стул раскачивается из стороны в сторону, но не могла установить, по какой причине. Затем появились свидетельства о странных голосах, оглушительных звуках, оставленных игрушках, перевернутой мебели и левитации детей. В течение 18 месяцев свыше 13 человек, в том числе соседи и журналисты, видели, как сестры Ходжсон поднимались на несколько футов над землей.