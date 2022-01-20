Menu
Erkek Severse season 1

Erkek Severse season 1 poster
Erkek Severse

Erkek Severse 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 20 January 2022
Production year 2022
Number of episodes 26
Runtime 19 hours 30 minutes
"Erkek Severse" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Если мужчина любит» главной героиней этой истории становится мать-одиночка, которой приходится нелегко после того, как она потеряла работу. Чтобы обеспечивать двоих своих детей, женщина отправляется на собеседование в крупную маркетинговую компанию. Ею руководит обаятельный и амбициозный мужчина, который, кстати, не женат. Влиятельный, умный и респектабельный мужчина привлекает немало представительниц прекрасного пола, однако никто из вьющихся вокруг него девушек так и не удостоился взаимности. Но все меняется, когда в жизни Кенана появляется Зейнеп.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.6 IMDb
Write review
"Erkek Severse" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
20 January 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
20 January 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
27 January 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
27 January 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
3 February 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
3 February 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
10 February 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
10 February 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
17 February 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
17 February 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
24 February 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
24 February 2022
Episode 13
Season 1 Episode 13
3 March 2022
Episode 14
Season 1 Episode 14
3 March 2022
Episode 15
Season 1 Episode 15
10 March 2022
Episode 16
Season 1 Episode 16
10 March 2022
Episode 17
Season 1 Episode 17
17 March 2022
Episode 18
Season 1 Episode 18
17 March 2022
Episode 19
Season 1 Episode 19
24 March 2022
Episode 20
Season 1 Episode 20
24 March 2022
Episode 21
Season 1 Episode 21
31 March 2022
Episode 22
Season 1 Episode 22
31 March 2022
Episode 23
Season 1 Episode 23
7 April 2022
Episode 24
Season 1 Episode 24
7 April 2022
Episode 25
Season 1 Episode 25
14 April 2022
Episode 26
Season 1 Episode 26
14 April 2022
TV series release schedule
