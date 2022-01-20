В 1-м сезоне сериала «Если мужчина любит» главной героиней этой истории становится мать-одиночка, которой приходится нелегко после того, как она потеряла работу. Чтобы обеспечивать двоих своих детей, женщина отправляется на собеседование в крупную маркетинговую компанию. Ею руководит обаятельный и амбициозный мужчина, который, кстати, не женат. Влиятельный, умный и респектабельный мужчина привлекает немало представительниц прекрасного пола, однако никто из вьющихся вокруг него девушек так и не удостоился взаимности. Но все меняется, когда в жизни Кенана появляется Зейнеп.