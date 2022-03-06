Menu
Under the Skin season 1 watch online

Under the Skin season 1 poster
Under the Skin 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 March 2022
Production year 2022
Number of episodes 20
Runtime 15 hours 0 minute
"Under the Skin" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Под кожей» талантливый художник по имени Шэнь И чувствует себя ответственным за преступление, совершенное в отношении одного полицейского. Когда-то он был бедным студентом Академии художеств и писал портреты различных людей прямо на улице. Однажды какая-то дама попросила его нарисовать предполагаемое лицо мужчины, показав ему детский снимок. Художник без проблем выполнил просьбу, но, как выяснилось, тот был полицейским под прикрытием по имени Лэй Ифэй. Из-за этого изображения мужчину нашли преступники и жестоко расправились с ним. Спустя много лет Шэнь И решил все исправить...

7.5 IMDb
"Under the Skin" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
6 March 2022
Episode 2
Season 1 Episode 2
6 March 2022
Episode 3
Season 1 Episode 3
6 March 2022
Episode 4
Season 1 Episode 4
6 March 2022
Episode 5
Season 1 Episode 5
7 March 2022
Episode 6
Season 1 Episode 6
7 March 2022
Episode 7
Season 1 Episode 7
8 March 2022
Episode 8
Season 1 Episode 8
8 March 2022
Episode 9
Season 1 Episode 9
9 March 2022
Episode 10
Season 1 Episode 10
9 March 2022
Episode 11
Season 1 Episode 11
14 March 2022
Episode 12
Season 1 Episode 12
14 March 2022
Episode 13
Season 1 Episode 13
15 March 2022
Episode 14
Season 1 Episode 14
15 March 2022
Episode 15
Season 1 Episode 15
16 March 2022
Episode 16
Season 1 Episode 16
16 March 2022
Episode 17
Season 1 Episode 17
21 March 2022
Episode 18
Season 1 Episode 18
21 March 2022
Episode 19
Season 1 Episode 19
22 March 2022
Episode 20
Season 1 Episode 20
22 March 2022
TV series release schedule
