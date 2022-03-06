В 1-м сезоне сериала «Под кожей» талантливый художник по имени Шэнь И чувствует себя ответственным за преступление, совершенное в отношении одного полицейского. Когда-то он был бедным студентом Академии художеств и писал портреты различных людей прямо на улице. Однажды какая-то дама попросила его нарисовать предполагаемое лицо мужчины, показав ему детский снимок. Художник без проблем выполнил просьбу, но, как выяснилось, тот был полицейским под прикрытием по имени Лэй Ифэй. Из-за этого изображения мужчину нашли преступники и жестоко расправились с ним. Спустя много лет Шэнь И решил все исправить...