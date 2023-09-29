Menu
Ojou to Banken-kun 2023, season 1

Ojou to Banken-kun season 1 poster
Ojou to Banken-kun
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 29 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 12 minutes
"Ojou to Banken-kun" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Мой телохранитель» после гибели родителей Исаку Сэнагаки осталась на попечении у дедушки, главы клана якудза. Статус не позволял девушке заводить опасную дружбу с малознакомыми людьми. Перейдя в старшую школу, Исаку приняла решение учиться далеко от дома, никому не рассказывать правду о себе и наконец влюбиться. На первый взгляд, кажется, вполне реальные цели для привлекательной умной девушки, но ее телохранитель Кэйя Уто нарушил все планы. Из охранника он превратился в возмутителя ее спокойствия, поступив в новое учебное заведение под видом одноклассника Исаку. Вскоре девушка поняла, что влюбляется в него...

Ojou to Banken-kun List of episodes TV series release schedule
Season 1
Episode 1
Season 1 Episode 1
29 September 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
6 October 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
13 October 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
20 October 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
27 October 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
3 November 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
10 November 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
17 November 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
24 November 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
1 December 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
8 December 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
15 December 2023
Episode 13
Season 1 Episode 13
22 December 2023
