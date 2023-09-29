В 1-м сезоне сериала «Мой телохранитель» после гибели родителей Исаку Сэнагаки осталась на попечении у дедушки, главы клана якудза. Статус не позволял девушке заводить опасную дружбу с малознакомыми людьми. Перейдя в старшую школу, Исаку приняла решение учиться далеко от дома, никому не рассказывать правду о себе и наконец влюбиться. На первый взгляд, кажется, вполне реальные цели для привлекательной умной девушки, но ее телохранитель Кэйя Уто нарушил все планы. Из охранника он превратился в возмутителя ее спокойствия, поступив в новое учебное заведение под видом одноклассника Исаку. Вскоре девушка поняла, что влюбляется в него...