В 1-м сезоне сериала «Тетка» Марго не привыкла нести ответственность примерно ни за что в этой жизни. Она работает в стриптиз-клубе, вовсю веселится с подругами, ведет беззаботный и праздный образ жизни, а также ходит на свидания с таким же беспечным раздолбаем, как и она. Но весь ее легкомысленный образ жизни летит к чертовой матери, когда Марго неожиданно приходится взять на себя заботу о двух капризных ребятах — Полине и Алексее. Придется безалаберной дамочке как можно быстрее приспосабливаться к совсем другим условиям существования.