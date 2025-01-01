Menu
Tetka , season 1

Tetka
Title Сезон 1
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Tetka" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Тетка» Марго не привыкла нести ответственность примерно ни за что в этой жизни. Она работает в стриптиз-клубе, вовсю веселится с подругами, ведет беззаботный и праздный образ жизни, а также ходит на свидания с таким же беспечным раздолбаем, как и она. Но весь ее легкомысленный образ жизни летит к чертовой матери, когда Марго неожиданно приходится взять на себя заботу о двух капризных ребятах — Полине и Алексее. Придется безалаберной дамочке как можно быстрее приспосабливаться к совсем другим условиям существования.

Tetka List of episodes TV series release schedule
Season 1
Серия 1
Season 1 Episode 1
TBA
Серия 2
Season 1 Episode 2
TBA
Серия 3
Season 1 Episode 3
TBA
Серия 4
Season 1 Episode 4
TBA
Серия 5
Season 1 Episode 5
TBA
Серия 6
Season 1 Episode 6
TBA
Серия 7
Season 1 Episode 7
TBA
Серия 8
Season 1 Episode 8
TBA
TV series release schedule
