Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Sousou no Frieren 2023 - 2024, season 2

Sousou no Frieren season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Sousou no Frieren Seasons Season 2

Sousou no Frieren
Original title Season 2
Title Сезон 2

Series rating

0.0
Rate 6 votes
8.9 IMDb
Write review
Sousou no Frieren List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more