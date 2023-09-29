Menu
Sousou no Frieren 2023, season 1

Sousou no Frieren season 1 poster
Sousou no Frieren
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 29 September 2023
Production year 2023
Number of episodes 28
Runtime 14 hours 0 minute
"Sousou no Frieren" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Провожающая в последний путь Фрирен» колдун Фрирен с грустью прощается с супергероем по имени Химмель, жрецом Хейтером и отважным воякой Эйзеном. Они преодолели вместе немало испытаний, но отныне их жизненные пути расходятся. Фрирен видит, как жрец Хайтер гибнет, ведь век эльфов гораздо быстротечнее человеческого. Но в последний миг он навязывает Фрирену молодого человека в подмастерья. Парня зовут Ферн. Одержимые любовью эльфа к сбору волшебных заклинаний, спутники выдвигаются в бессмысленное, на первый взгляд, путешествие по тем местам, где герои прошлого когда-то творили историю...

Series rating

0.0
Rate 6 votes
8.9 IMDb
Write review
Season 1
Season 2
Episode 1
Season 1 Episode 1
29 September 2023
Episode 2
Season 1 Episode 2
29 September 2023
Episode 3
Season 1 Episode 3
29 September 2023
Episode 4
Season 1 Episode 4
29 September 2023
Episode 5
Season 1 Episode 5
6 October 2023
Episode 6
Season 1 Episode 6
13 October 2023
Episode 7
Season 1 Episode 7
20 October 2023
Episode 8
Season 1 Episode 8
27 October 2023
Episode 9
Season 1 Episode 9
3 November 2023
Episode 10
Season 1 Episode 10
10 November 2023
Episode 11
Season 1 Episode 11
17 November 2023
Episode 12
Season 1 Episode 12
24 November 2023
Episode 13
Season 1 Episode 13
1 December 2023
Episode 14
Season 1 Episode 14
8 December 2023
Episode 15
Season 1 Episode 15
15 December 2023
Episode 16
Season 1 Episode 16
22 December 2023
Episode 17
Season 1 Episode 17
5 January 2024
Episode 18
Season 1 Episode 18
12 January 2024
Episode 19
Season 1 Episode 19
19 January 2024
Episode 20
Season 1 Episode 20
26 January 2024
Episode 21
Season 1 Episode 21
2 February 2024
Episode 22
Season 1 Episode 22
9 February 2024
Episode 23
Season 1 Episode 23
16 February 2024
Episode 24
Season 1 Episode 24
23 February 2024
Episode 25
Season 1 Episode 25
1 March 2024
Episode 26
Season 1 Episode 26
8 March 2024
Episode 27
Season 1 Episode 27
15 March 2024
Episode 28
Season 1 Episode 28
22 March 2024
