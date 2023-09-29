В 1-м сезоне сериала «Провожающая в последний путь Фрирен» колдун Фрирен с грустью прощается с супергероем по имени Химмель, жрецом Хейтером и отважным воякой Эйзеном. Они преодолели вместе немало испытаний, но отныне их жизненные пути расходятся. Фрирен видит, как жрец Хайтер гибнет, ведь век эльфов гораздо быстротечнее человеческого. Но в последний миг он навязывает Фрирену молодого человека в подмастерья. Парня зовут Ферн. Одержимые любовью эльфа к сбору волшебных заклинаний, спутники выдвигаются в бессмысленное, на первый взгляд, путешествие по тем местам, где герои прошлого когда-то творили историю...